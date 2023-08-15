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ЗСУ використовують тепловізори для полювання на російські міни – ЗМІ

Олена РощінаВівторок, 15 серпня 2023, 23:41
ЗСУ використовують тепловізори для полювання на російські міни – ЗМІ
Випробування тепловізійного бачення безпілотника від Skylab, фото SOPA Images/LightRocket via Getty Image

Журналіст CNN повідомляє, що бійці Збройних сил України використовують експериментальну техніку тепловізійної зйомки, щоб виявити російські міни. 

Джерело: CNN

Деталі: Журналіст CNN бачив, як українські військові на передовій у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на комерційному безпілотнику. Камера ширяє над російськими мінними полями і виявляє десятки теплових сигнатур (слідів – ред.). Деякі з них є кратерами, але багато з них – це міни, ледь приховані під поверхнею.

Тепло, яке міни отримують від яскравого літнього сонця вдень, зберігається із заходом сонця, завдяки чому вони стають чіткіше помітними на тепловізійній камері.

Військовослужбовці 15-го окремого полку Національної гвардії, які перебувають поблизу села Роботине, за яке точаться запеклі бої, розповіли CNN, що ця тактика є ефективним засобом виявлення деяких мін. 

На відеозаписі, наданому CNN, видно, як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу.

Це ще один приклад застосування українцями винахідливості на додачу до бронетехніки і озброєнь, наданих країнами НАТО протягом останніх місяців, для допомоги в контрнаступі, зазначає CNN.

Представник британської благодійної організації з розмінування HALO Trust Пол Макканн розповів телекомпанії, що її фахівці з розмінування застосовували цей метод в Анголі, де він виявився перспективним. Він сказав, що теплові сигнатури мін більш чітко видно на світанку і в сутінках, коли вони більше контрастують із зовнішньою температурою. 

CNN зазначає, що українські військові часто використовують дрони з тепловізійними камерами, проте масштаби завдання величезні: за офіційними українськими оцінками, росіянами заміновано понад 180 000 квадратних кілометрів території, а на один квадратний метр часто припадає до п'яти мін.

Команда безпілотників на передовій позиції поблизу села Роботине розповіла CNN, наскільки інтенсивно замінована територія навколо них.

Олександр із 15-го полку Національної гвардії розповів: "Коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 мін-пасток. Вони зроблені не з однієї гранати – ми називаємо це "букетом", гранати на інших гранатах".

Теми: розмінуваннявійнатехнології
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