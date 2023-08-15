Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ використовують тепловізори для полювання на російські міни – ЗМІ

Олена РощінаВівторок, 15 серпня 2023, 23:41
ЗСУ використовують тепловізори для полювання на російські міни – ЗМІ
Випробування тепловізійного бачення безпілотника від Skylab, фото SOPA Images/LightRocket via Getty Image

Журналіст CNN повідомляє, що бійці Збройних сил України використовують експериментальну техніку тепловізійної зйомки, щоб виявити російські міни. 

Джерело: CNN

Деталі: Журналіст CNN бачив, як українські військові на передовій у сутінках встановлюють тепловізійну камеру на комерційному безпілотнику. Камера ширяє над російськими мінними полями і виявляє десятки теплових сигнатур (слідів – ред.). Деякі з них є кратерами, але багато з них – це міни, ледь приховані під поверхнею.

Тепло, яке міни отримують від яскравого літнього сонця вдень, зберігається із заходом сонця, завдяки чому вони стають чіткіше помітними на тепловізійній камері.

Реклама:

Військовослужбовці 15-го окремого полку Національної гвардії, які перебувають поблизу села Роботине, за яке точаться запеклі бої, розповіли CNN, що ця тактика є ефективним засобом виявлення деяких мін. 

На відеозаписі, наданому CNN, видно, як міни підриваються спеціальними українськими зарядами, що детонують і принаймні частково усувають загрозу.

ВІДЕО ДНЯ

Це ще один приклад застосування українцями винахідливості на додачу до бронетехніки і озброєнь, наданих країнами НАТО протягом останніх місяців, для допомоги в контрнаступі, зазначає CNN.

Представник британської благодійної організації з розмінування HALO Trust Пол Макканн розповів телекомпанії, що її фахівці з розмінування застосовували цей метод в Анголі, де він виявився перспективним. Він сказав, що теплові сигнатури мін більш чітко видно на світанку і в сутінках, коли вони більше контрастують із зовнішньою температурою. 

CNN зазначає, що українські військові часто використовують дрони з тепловізійними камерами, проте масштаби завдання величезні: за офіційними українськими оцінками, росіянами заміновано понад 180 000 квадратних кілометрів території, а на один квадратний метр часто припадає до п'яти мін.

Команда безпілотників на передовій позиції поблизу села Роботине розповіла CNN, наскільки інтенсивно замінована територія навколо них.

Олександр із 15-го полку Національної гвардії розповів: "Коли ми зайшли в одну лісосмугу, ми знайшли до 53 мін-пасток. Вони зроблені не з однієї гранати – ми називаємо це "букетом", гранати на інших гранатах".

Теми: розмінуваннявійнатехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Зеленський пропонує задіяти у навчанні мобілізованих "реальний бойовий досвід"
Територіальні поступки України від НАТО: Данілов назвав це "дивним вкидом"
Повітряні сили повідомили про пуски "Шахедів" із Росії
Депутат Бундестагу різко відповів прем’єру Саксонії, який проти постачання Україні ракет Taurus
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: