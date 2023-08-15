ВСУ используют тепловизоры для охоты на российские мины – СМИ

Журналист CNN сообщает, что бойцы Вооруженных сил Украины используют экспериментальную технику тепловизионной съемки, чтобы обнаружить российские мины.

Источник: CNN

Детали: Журналист CNN видел, как украинские военные на передовой в сумерках устанавливают тепловизионную камеру на коммерческом беспилотнике. Камера парит над российскими минными полями и обнаруживает десятки тепловых сигнатур (следов – ред.). Некоторые из них являются кратерами, но многие из них – это мины, едва скрытые под поверхностью.

Тепло, которое мины получают от яркого летнего солнца днем, сохраняется с заходом солнца, благодаря чему они становятся четче заметны на тепловизионной камере.

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Военнослужащие 15-го отдельного полка Национальной гвардии, которые находятся вблизи села Роботино, за которое идут ожесточенные бои, рассказали CNN, что эта тактика является эффективным средством обнаружения некоторых мин.

На видеозаписи, предоставленной CNN, видно, как мины подрываются специальными украинскими зарядами, которые детонируют и по крайней мере частично устраняют угрозу.

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Это еще один пример применения украинцами изобретательности в дополнение к бронетехнике и вооружениям, предоставленным странами НАТО в течение последних месяцев, для помощи в контрнаступлении, отмечает CNN.

Представитель британской благотворительной организации по разминированию HALO Trust Пол Макканн рассказал телекомпании, что ее специалисты по разминированию применяли этот метод в Анголе, где он оказался перспективным. Он сказал, что тепловые сигнатуры мин более четко видны на рассвете и в сумерках, когда они больше контрастируют с внешней температурой.

CNN отмечает, что украинские военные часто используют дроны с тепловизионными камерами, однако масштабы задачи огромны: по официальным украинским оценкам, россиянами заминировано более 180 000 квадратных километров территории, а на один квадратный метр часто приходится до пяти мин.

Команда беспилотников на передовой позиции вблизи села Роботино рассказала CNN, насколько интенсивно заминирована территория вокруг них.

Александр из 15-го полка Национальной гвардии рассказал: "Когда мы зашли в одну лесополосу, мы нашли до 53 мин-ловушек. Они сделаны не из одной гранаты – мы называем это "букетом", гранаты на других гранатах".