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Експосадовець ФБР зізнався у роботі на підсанкційного російського олігарха

Ольга Глущенко Середа, 16 серпня 2023, 01:40
Експосадовець ФБР зізнався у роботі на підсанкційного російського олігарха
Чарльз Макгонігал, фото Getty Images

Колишній керівник контррозвідки нью-йоркського відділення ФБР у вівторок визнав себе винним через участь у схемі, яка працювала на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску.

Джерело: CNN

Деталі: Чарльз Макгонігал, який 22 роки відслужив у ФБР і вийшов у відставку в 2018 році, визнав себе винним у федеральному суді за одним пунктом звинувачення у змові з метою порушення Міжнародного закону про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) та відмиванні грошей.

Макгонігал був заарештований у січні в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді і звинувачений за двома обвинувальними актами в Нью-Йорку і Вашингтоні за нібито співпрацю з російським олігархом Олегом Дерипаскою, що потрапив під санкції, і приховування сотень тисяч доларів, отриманих ним від колишнього почадовця албанської розвідувальної служби.

У суді 55-річний Макгонігал заявив, що "глибоко розкаюється" у своїх діях.

"Я постаю перед вами в цьому суді, щоб взяти на себе повну відповідальність, оскільки мої дії ніколи не мали на меті завдати шкоди Сполученим Штатам, ФБР, моїй родині та друзям", – сказав він.

Макгонігал розповів, що "домовився з іншою стороною" і збирав з відкритих джерел компромати на конкурента Дерипаски російського олігарха Володимира Потаніна.

"Я знав, що Дерипаска був внесений до санкційного списку урядом США. Я розумів, що зібрана мною інформація в кінцевому підсумку буде використана для того, щоб спробувати внести Потаніна до санкційного списку США", – зазначив Макгонігал.

І додав: "Я розумів, що робота, яку я проводив, принесе певну вигоду Дерипасці, а згідно з американським законодавством, я не повинен був надавати Дерипасці жодних послуг, навіть опосередковано".

Макгонігалу тепер може загрожувати до п'яти років позбавлення волі за єдиним пунктом звинувачення, в якому він визнав себе винним.

Вирок має бути винесений 14 грудня.

Його адвокати заявили, що перед винесенням вироку вони попросять суддю розглянути засекречену пропозицію про надання інформації про роботу Макгонігала на уряд США.

Нагадаємо: Влада США у вересня 2022 року звинуватила російського металургійного магната Олега Дерипаску і його соратників у порушенні санкцій, введених Вашингтоном.

Теми: СШАРосіясанкції
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