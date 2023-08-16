Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-чиновник ФБР признался в работе на подсанкционного российского олигарха

Ольга ГлущенкоСреда, 16 августа 2023, 01:40
Экс-чиновник ФБР признался в работе на подсанкционного российского олигарха
Чарльз Макгонигал, фото Getty Images

Бывший руководитель контрразведки нью-йоркского отделения ФБР во вторник признал себя виновным из-за участия в схеме, которая работала на подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаску.

Источник: CNN

Детали: Чарльз Макгонигал, который 22 года отслужил в ФБР и вышел в отставку в 2018 году, признал себя виновным в федеральном суде по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывании денег.

Макгонигал был арестован в январе в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и обвинен по двум обвинительным актам в Нью-Йорке и Вашингтоне за якобы сотрудничество с попавшим под санкции российским олигархом Олегом Дерипаской и сокрытие сотен тысяч долларов, полученных им от бывшего начальника албанской разведывательной службы.

Реклама:

В суде 55-летний Макгонигал заявил, что "глубоко раскаивается" в своих действиях.

"Я предстаю перед вами в этом суде, чтобы взять на себя полную ответственность, поскольку мои действия никогда не имели целью нанести вред Соединенным Штатам, ФБР, моей семье и друзьям", – сказал он.

Макгонигал рассказал, что "договорился с другой стороной" и собирал из открытых источников компроматы на конкурента Дерипаски российского олигарха Владимира Потанина.

ВИДЕО ДНЯ

"Я знал, что Дерипаска был внесен в санкционный список правительством США. Я понимал, что собранная мной информация в конечном итоге будет использована для того, чтобы попытаться внести Потанина в санкционный список США", – отметил Макгонигал.

И добавил: "Я понимал, что работа, которую я проводил, принесет определенную выгоду Дерипаске, а согласно американскому законодательству, я не должен был оказывать Дерипаске никаких услуг, даже опосредованно".

Макгонигалу теперь может грозить до пяти лет лишения свободы по единственному пункту обвинения, в котором он признал себя виновным.

Приговор должен быть вынесен 14 декабря.

Его адвокаты заявили, что перед вынесением приговора они попросят судью рассмотреть засекреченное предложение о предоставлении информации о работе Макгонигала на правительство США.

Напомним: Власти США в сентябре 2022 года обвинили российского металлургического магната Олега Дерипаску и его соратников в нарушении санкций, введенных Вашингтоном.

Темы: СШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
США
США предостерегли Россию от военного сближения с Северной Кореей
В США запустили кампанию в поддержку Украины с прицелом на соратников Трампа
Трамп обещает показать отчет, который оправдает его вмешательство в выборы в Джорджии
Последние новости
01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
Все новости...
Реклама: