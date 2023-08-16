Экс-чиновник ФБР признался в работе на подсанкционного российского олигарха

Бывший руководитель контрразведки нью-йоркского отделения ФБР во вторник признал себя виновным из-за участия в схеме, которая работала на подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаску.

Источник: CNN

Детали: Чарльз Макгонигал, который 22 года отслужил в ФБР и вышел в отставку в 2018 году, признал себя виновным в федеральном суде по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывании денег.

Макгонигал был арестован в январе в международном аэропорту имени Джона Кеннеди и обвинен по двум обвинительным актам в Нью-Йорке и Вашингтоне за якобы сотрудничество с попавшим под санкции российским олигархом Олегом Дерипаской и сокрытие сотен тысяч долларов, полученных им от бывшего начальника албанской разведывательной службы.

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В суде 55-летний Макгонигал заявил, что "глубоко раскаивается" в своих действиях.

"Я предстаю перед вами в этом суде, чтобы взять на себя полную ответственность, поскольку мои действия никогда не имели целью нанести вред Соединенным Штатам, ФБР, моей семье и друзьям", – сказал он.

Макгонигал рассказал, что "договорился с другой стороной" и собирал из открытых источников компроматы на конкурента Дерипаски российского олигарха Владимира Потанина.

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"Я знал, что Дерипаска был внесен в санкционный список правительством США. Я понимал, что собранная мной информация в конечном итоге будет использована для того, чтобы попытаться внести Потанина в санкционный список США", – отметил Макгонигал.

И добавил: "Я понимал, что работа, которую я проводил, принесет определенную выгоду Дерипаске, а согласно американскому законодательству, я не должен был оказывать Дерипаске никаких услуг, даже опосредованно".

Макгонигалу теперь может грозить до пяти лет лишения свободы по единственному пункту обвинения, в котором он признал себя виновным.

Приговор должен быть вынесен 14 декабря.

Его адвокаты заявили, что перед вынесением приговора они попросят судью рассмотреть засекреченное предложение о предоставлении информации о работе Макгонигала на правительство США.

Напомним: Власти США в сентябре 2022 года обвинили российского металлургического магната Олега Дерипаску и его соратников в нарушении санкций, введенных Вашингтоном.