Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Затриманий експосадовець ФБР визнав, що працював на російського олігарха Дерипаску

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 11:39

Колишній співробітник американської контррозвідки Чарльз Макгонігал визнав, що допомагав російському олігарху Олегу Дерипасці збирати компромат на конкурентів та намагався усунути його із санкційного списку США.

Джерело:  "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Макгонігал у вівторок визнав провину у тому, що справді погодився порушувати санкції США, почавши після відставки працювати на олігарха, проти якого раніше сам вів розслідування. 

Експосадовець заявив, що глибоко шкодує про свій вчинок.

Реклама:

Макгонігал сказав судді, що отримав 17 тисяч доларів за те, що допомагав Дерипасці збирати компромат на його бізнес-конкурента, іншого російського олігарха. 

Окрім того, Макгонігала звинувачують у тому, що він намагався посприяти тому, щоб Дерипаску – який під санкціями США ще з 2018 року – усунули із санкційного списку.

Магконігалу загрожує у цій справі до 5 років позбавлення волі. Вирок очікують 14 грудня.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім цього, проти Макгонігала також висунули звинувачення у приховуванні щонайменш 225 тисяч доларів готівкою, які він нібито отримав від колишнього співробітника розвідки Албанії, коли ще був посадовцем ФБР. 

Макгонігал у 2016-2018 роках був спеціальним агентом, відповідальним за конттрозвідувальний відділ ФБР у Нью-Йорку. Він здійснював нагляд за розслідуваннями щодо російських олігархів, у тому числі Дерипаски. 

Теми: РосіяСШАсудсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Росія
Пропагандисти РФ вигадала український бойовий загін для начебто "диверсій" в Африці
Ув'язнена в Росії українка написала листа Зеленському: В свободи немає ціни
Росія почала виробляти власні Shahed – розвідка Британії
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: