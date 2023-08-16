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Затриманий експосадовець ФБР визнав, що працював на російського олігарха Дерипаску

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 11:39

Колишній співробітник американської контррозвідки Чарльз Макгонігал визнав, що допомагав російському олігарху Олегу Дерипасці збирати компромат на конкурентів та намагався усунути його із санкційного списку США.

Джерело:  "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Макгонігал у вівторок визнав провину у тому, що справді погодився порушувати санкції США, почавши після відставки працювати на олігарха, проти якого раніше сам вів розслідування. 

Експосадовець заявив, що глибоко шкодує про свій вчинок.

Макгонігал сказав судді, що отримав 17 тисяч доларів за те, що допомагав Дерипасці збирати компромат на його бізнес-конкурента, іншого російського олігарха. 

Окрім того, Макгонігала звинувачують у тому, що він намагався посприяти тому, щоб Дерипаску – який під санкціями США ще з 2018 року – усунули із санкційного списку.

Магконігалу загрожує у цій справі до 5 років позбавлення волі. Вирок очікують 14 грудня.

Окрім цього, проти Макгонігала також висунули звинувачення у приховуванні щонайменш 225 тисяч доларів готівкою, які він нібито отримав від колишнього співробітника розвідки Албанії, коли ще був посадовцем ФБР. 

Макгонігал у 2016-2018 роках був спеціальним агентом, відповідальним за конттрозвідувальний відділ ФБР у Нью-Йорку. Він здійснював нагляд за розслідуваннями щодо російських олігархів, у тому числі Дерипаски. 

Теми: РосіяСШАсудсанкції
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