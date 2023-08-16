Задержанный экс-чиновник ФБР признал, что работал на российского олигарха Дерипаску

Бывший сотрудник американской контрразведки Чарльз Макгонигал признался, что помогал российскому олигарху Олегу Дерипаске собирать компромат на конкурентов и пытался устранить его из санкционного списка США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Макгонигал во вторник признал вину в том, что действительно согласился нарушать санкции США, начав после отставки работать на олигарха, против которого ранее сам вел расследование.

Экс-чиновник заявил, что глубоко сожалеет о своем поступке.

Макгонигал сказал судье, что получил 17 тысяч долларов за то, что помогал Дерипаске собирать компромат на его бизнес-конкурента, другого российского олигарха.

Кроме того, Макгонигала обвиняют в том, что он пытался поспособствовать тому, чтобы Дерипаску – который под санкциями США еще с 2018 года – устранили из санкционного списка.

Магконигалу грозит по этому делу до 5 лет лишения свободы. Приговор ожидают 14 декабря.

Кроме этого, против Макгонигала также выдвинули обвинения в сокрытии не менее 225 тысяч долларов наличными, которые он якобы получил от бывшего сотрудника разведки Албании, когда еще был чиновником ФБР.

Макгонигал в 2016-2018 годах был специальным агентом, ответственным за контрразведывательный отдел ФБР в Нью-Йорке. Он осуществлял надзор за расследованиями в отношении российских олигархов, в том числе Дерипаски.