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Задержанный экс-чиновник ФБР признал, что работал на российского олигарха Дерипаску

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 11:39
Задержанный экс-чиновник ФБР признал, что работал на российского олигарха Дерипаску
ЧАРЛЬЗ МАКГОНИГАЛ, ФОТО GETTY IMAGES

Бывший сотрудник американской контрразведки Чарльз Макгонигал признался, что помогал российскому олигарху Олегу Дерипаске собирать компромат на конкурентов и пытался устранить его из санкционного списка США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Макгонигал во вторник признал вину в том, что действительно согласился нарушать санкции США, начав после отставки работать на олигарха, против которого ранее сам вел расследование.

Экс-чиновник заявил, что глубоко сожалеет о своем поступке.

Макгонигал сказал судье, что получил 17 тысяч долларов за то, что помогал Дерипаске собирать компромат на его бизнес-конкурента, другого российского олигарха.

Кроме того, Макгонигала обвиняют в том, что он пытался поспособствовать тому, чтобы Дерипаску – который под санкциями США еще с 2018 года – устранили из санкционного списка.

Магконигалу грозит по этому делу до 5 лет лишения свободы. Приговор ожидают 14 декабря.

Кроме этого, против Макгонигала также выдвинули обвинения в сокрытии не менее 225 тысяч долларов наличными, которые он якобы получил от бывшего сотрудника разведки Албании, когда еще был чиновником ФБР.

Макгонигал в 2016-2018 годах был специальным агентом, ответственным за контрразведывательный отдел ФБР в Нью-Йорке. Он осуществлял надзор за расследованиями в отношении российских олигархов, в том числе Дерипаски.

Темы: РосcияСШАсудсанкции
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