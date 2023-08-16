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У Франції розбився легкомоторний літак: троє загиблих

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 12:18
У Франції розбився легкомоторний літак: троє загиблих
Ілюстративне фото Getty Images

На заході Франції, на території департаменту Атлантична Луара, адміністративним центром якого є Нант, у вівторок розбився легкомоторний літак RobinAircraft DR400 з трьома людьми на борту, усі вони загинули.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: В аероклубі, з якого вирушив літак, розповіли, що пілотом був колишній журналіст France 2, 71-річний Жерар Леклерк, на борту перебували ще дві його знайомі. Серед них – дочка колишнього французького політика Рене Монорі, який у 1980-90-х роках був, серед іншого, міністром освіти та спікером Сенату.  

Літак вилетів вранці 15 серпня з Лудена і мав прямувати до Боля, але зник з радарів через 30 хвилин в районі Сен-Назера. Місцева префектура почала пошукові операції і за кілька годин уламки літака знайшли у заболоченій місцевості із сильною течією. Дістати загиблих і затоплений літак того ж дня не вдалося через вкрай складні умови. 

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В аероклубі кажуть, що Леклерк був активним учасником аероклубу вже близько 20 років і літав регулярно. 

Можливі причини загибелі літака поки невідомі. 

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Теми: Франціянадзвичайна подія
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