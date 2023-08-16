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Во Франции разбился легкомоторный самолет: трое погибших

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 12:18
Во Франции разбился легкомоторный самолет: трое погибших
Иллюстративное фото Getty Images

На западе Франции, на территории департамента Атлантическая Луара, административным центром которого является Нант, во вторник разбился легкомоторный самолет RobinAircraft DR400 с тремя людьми на борту, все они погибли.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Детали: В аэроклубе, из которого отправился самолет, рассказали, что пилотом был бывший журналист France 2, 71-летний Жерар Леклерк, на борту также находились две его знакомые. Среди них – дочь бывшего французского политика Рене Монори, который в 80-х – 90-х годах был, среди прочего, министром образования и спикером Сената.

Самолет вылетел утром 15 августа из Лудена и должен был направляться в Боль, но исчез с радаров через 30 минут в районе Сен-Назера. Местная префектура начала поисковые операции и через несколько часов обломки самолета нашли в заболоченной местности с сильным течением. Достать погибших и затопленный самолет в тот же день не удалось из-за крайне сложных условий.

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В аэроклубе говорят, что Леклерк был активным участником аэроклуба уже около 20 лет и летал регулярно.

Возможные причины гибели самолета пока неизвестны.

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Темы: Франциячрезвычайное происшествие
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