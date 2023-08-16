На кордоні з Румунією з'явиться новий пункт перетину поруч із Білою Церквою

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з Румунією про створення нового пункту перетину кордону на Закарпатті – біля села Біла Церква над Тисою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розпорядження Кабміну від 15 серпня

Деталі: Згідно з проєктом угоди між українським Кабміном та урядом Румунії, новий міжнародний пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон має з’явитися між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), які розділяє річка Тиса.

Що передувало: Раніше цього літа Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.

Також Україна долучилась до програми ЄС із розбудови інфраструктури у кількох сферах, щоб покращувати сполучення України з її сусідами з ЄС.