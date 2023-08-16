На границе с Румынией появится новый пункт пересечения рядом с Белой Церковью

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Румынией о создании нового пункта пересечения границы на Закарпатье - возле села Белая Церковь над Тисой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на распоряжение Кабмина от 15 августа

Детали: Согласно проекту соглашения между украинским Кабмином и правительством Румынии, новый международный пункт пропуска через украинско-румынскую государственную границу должен появиться между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния), которые разделяет река Тиса.

Что предшествовало: Ранее этим летом Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

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Также Украина присоединилась к программе ЕС по развитию инфраструктуры в нескольких сферах, чтобы улучшать сообщение Украины с ее соседями из ЕС.