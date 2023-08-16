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Поліція розслідує справу про появу неякісних турнікетів в армії

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 13:36
Поліція розслідує справу про появу неякісних турнікетів в армії
фото: Джонатан Затварський

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливих порушень при формуванні аптечок для ЗСУ.

Джерело: відповідь поліції на інформаційний запит УП, джерело УП в правоохоронних органах, пресслужба Командування медичних сил ЗСУ у коментарі УП

Деталі: 24 липня медична координаторка, волонтерка, екснардеп Оксана Корчинська повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook про існування кримінального провадження щодо діяльності Командування медичних сил в контексті неякісних аптечок.

УП попросила поліцію підтвердити вищевказану інформацію. На інформаційний запит в НПУ лише відповіли, що управлінням ГСУ НПУ здійснюється досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, розпочатому 21 липня цього року за фактом "розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах".

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На інші уточнюючі запитання правоохоронці не відповіли.

Водночас джерело УП в правоохоронних органах повідомило, що інформація, на підставі якої було зареєстроване кримінальне провадження, взята зі ЗМІ, які повідомляли про можливі порушення при формуванні аптечок.

Підстав говорити про причетність Командування медичних сил до якихось  протиправних дій наразі немає.

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За словами джерела УП, слідчі зʼясовують, як в аптечках отриманих як гуманітарна допомога європейської країни, зʼявились окремі елементи (джгут типу турнікет і оклюзійна наліпка) походженням з Китаю.

Перевіряється версія про можливу підміну та інші.

Встановлено також, що управління медичного постачання КМС ЗСУ закупляло аптечки виробництва Китаю у комерційних структур. Ці аптечки теж використовуються на фронті.

Підозри у провадженні наразі нікому не повідомлялись.

Як відомо, Командування медичних сил одразу після появи інформації про неякісні турнікети у військових, які не зупиняють кров, заявило, що провело перевірку і там, де були нарікання, за заявкою було видано наряд на заміну турнікетів на SOF-T.

У пресслужбі КМС повідомили УП також, що командуванням ініційовано створення робочої групи з представників Міністерства охорони здоровʼя України, представників громадського сектору, військових медиків і експертів для напрацювання єдиного стандарту, якого немає в Україні дотепер.

 
скриншот відповіді поліції

Теми: арміямедицина
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