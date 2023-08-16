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Полиция расследует дело о появлении некачественных турникетов в армии

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 13:36
Полиция расследует дело о появлении некачественных турникетов в армии
фото: Джонатан Затварский

Правоохранители расследуют уголовное производство относительно возможных нарушений при формировании аптечек для ВСУ.

Источник: ответ полиции на информационный запрос УП, источник УП в правоохранительных органах, пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в комментарии УП

Детали: 24 июля медицинский координатор, волонтер, экс-нардеп Оксана Корчинская сообщила на своей странице в соцсети Facebook о существовании уголовного производства в отношении деятельности Командования медицинских сил в контексте некачественных аптечек.

УП попросила полицию подтвердить вышеуказанную информацию. На информационный запрос в НПУ лишь ответили, что управлением ГСУ НПУ осуществляется досудебное расследование в отдельном уголовном производстве, начатом 21 июля этого года по факту "растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".

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На другие уточняющие вопросы правоохранители не ответили.

В то же время источник УП в правоохранительных органах сообщил, что информация, на основании которой было зарегистрировано уголовное производство, взята из СМИ, которые сообщали о возможных нарушениях при формировании аптечек.

Оснований говорить о причастности Командования медицинских сил к каким-то противоправным действиям пока нет.

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По словам источника УП, следователи выясняют, как в аптечках полученных как гуманитарная помощь европейской страны, появились отдельные элементы (жгут типа турникет и окклюзионная наклейка) происхождением из Китая.

Проверяется версия о возможной подмене и другие.

Установлено также, что управление медицинского снабжения КМС ВСУ закупало аптечки производства Китая у коммерческих структур. Эти аптечки тоже используются на фронте.

Подозрения в производстве пока никому не сообщались.

Как известно, Командование медицинских сил сразу после появления информации о некачественных турникеты у военных, которые не останавливают кровь, заявило, что провело проверку и там, где были нарекания, по заявке был выдан наряд на замену турникетов на SOF-T.

В пресс-службе КМС сообщили УП также, что командованием инициировано создание рабочей группы из представителей Министерства здравоохранения Украины, представителей общественного сектора, военных медиков и экспертов для выработки единого стандарта, которого нет в Украине до сих пор.

 
скриншот ответа полиции

Темы: армиямедицина
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