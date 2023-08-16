У Литві стартують масштабні військові навчання "Лютий вовк"

У Литві з 16 по 27 серпня в Йонавському, Каунаському і Прієнайському районах відбудуться одні з найбільших польових тактичних навчань "Лютий вовк".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Литви

Деталі: У навчаннях братимуть участь професійні військовослужбовці, строковики, представники інтегрованих у систему Міноборони добровольчих воєнізованих структур.

Бійців навчатимуть тактичному маршу, різним видам розвідки, веденню бою в населеному пункті та іншим оборонним завданням.

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В останні дні навчань на Гайжюнайському полігоні відбудеться завершальна фаза навчань з бойовою стрільбою.

Lietuvos kariuomenė

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