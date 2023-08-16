Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Литві стартують масштабні військові навчання "Лютий вовк"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 13:44
У Литві стартують масштабні військові навчання Лютий вовк
фото Lietuvos kariuomenė

У Литві з 16 по 27 серпня в Йонавському, Каунаському і Прієнайському районах відбудуться одні з найбільших польових тактичних навчань "Лютий вовк".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Литви

Деталі: У навчаннях братимуть участь професійні військовослужбовці, строковики, представники інтегрованих у систему Міноборони добровольчих воєнізованих структур.

Бійців навчатимуть тактичному маршу, різним видам розвідки, веденню бою в населеному пункті та іншим оборонним завданням.

В останні дні навчань на Гайжюнайському полігоні відбудеться завершальна фаза навчань з бойовою стрільбою.

 
Lietuvos kariuomenė

Що передувало:

Теми: Литваармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Литва
Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону "вагнерівцями"
Уряд схвалив угоду між Україною та Литвою про визнання водійських посвідчень
До Литви втік ще один офіцер РФ: він попросив притулку
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: