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У Литві стартують масштабні військові навчання "Лютий вовк"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 13:44
У Литві стартують масштабні військові навчання Лютий вовк
фото Lietuvos kariuomenė

У Литві з 16 по 27 серпня в Йонавському, Каунаському і Прієнайському районах відбудуться одні з найбільших польових тактичних навчань "Лютий вовк".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Збройних сил Литви

Деталі: У навчаннях братимуть участь професійні військовослужбовці, строковики, представники інтегрованих у систему Міноборони добровольчих воєнізованих структур.

Бійців навчатимуть тактичному маршу, різним видам розвідки, веденню бою в населеному пункті та іншим оборонним завданням.

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В останні дні навчань на Гайжюнайському полігоні відбудеться завершальна фаза навчань з бойовою стрільбою.

 
Lietuvos kariuomenė

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Теми: Литваармія
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