В Литве стартуют масштабные военные учения "Лютый волк"

В Литве с 16 по 27 августа в Йонавском, Каунасском и Приенайском районах состоятся одни из крупнейших полевых тактических учений "Лютый волк".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы

Детали: В учениях примут участие профессиональные военнослужащие, срочники, представители интегрированных в систему Минобороны добровольческих военизированных структур.

Бойцов будут учить тактическому маршу, различным видам разведки, ведению боя в населенном пункте и другим оборонительным задачам.

В последние дни учений на Гайжюнайском полигоне состоится завершающая фаза учений с боевой стрельбой.

Lietuvos kariuomenė

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