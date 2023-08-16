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В Литве стартуют масштабные военные учения "Лютый волк"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 13:44
В Литве стартуют масштабные военные учения Лютый волк
фото Lietuvos kariuomenė

В Литве с 16 по 27 августа в Йонавском, Каунасском и Приенайском районах состоятся одни из крупнейших полевых тактических учений "Лютый волк".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы

Детали: В учениях примут участие профессиональные военнослужащие, срочники, представители интегрированных в систему Минобороны добровольческих военизированных структур.

Бойцов будут учить тактическому маршу, различным видам разведки, ведению боя в населенном пункте и другим оборонительным задачам.

В последние дни учений на Гайжюнайском полигоне состоится завершающая фаза учений с боевой стрельбой.

 
Lietuvos kariuomenė

Что предешество:

  • 19 августа Литовский пехотный батальон имени Великого князя Альгирдаса организует выставку вооружения и техники в городе Ишляужас.
  • Перед этим в Литве проходили военные учения в рамках проверки боевой готовности.
  • 3 августа Военно-воздушные силы Германии отправили шесть истребителей Eurofighter и около трех десятков военнослужащих в Исландию для участия в учениях Rapid Viking 2023 под эгидой НАТО.

Темы: Литваармия
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