Польський збройний концерн вийшов у лідери на європейському ринку боєприпасів

Польський збройний концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) заявив, що вийшов у лідери на європейському ринку боєприпасів

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на голову PGZ Себастьяна Хвалек на Polskie Radio.

Деталі: "Я переконаний, що ми не тільки маємо шанс стати лідером на європейському ринку озброєнь, але вже є ним. Це підтверджує, наприклад, березневий візит до Польщі єврокомісара Тьєррі Бретона, який відвідав ті країни ЄС, що виробляють боєприпаси", – зазначив він.

За словами голови концерну, саме тоді єврокомісар підкреслив, що Польща має одну з найбільших виробничих потужностей і має відігравати ключову роль у постачанні боєприпасів за замовленнями ЄС.

Реклама:

У червні PGZ підписала контракт з Міністерством оборони Польщі на постачання мільйона комплектів артилерійських снарядів. За оцінкою Хвалека, укладення угоди є справжнім проривом.

Він зазначив, що PGZ вже більше трьох років нарощує свої виробничі потужності.

Навесні країни-члени ЄС пообіцяли збільшити постачання Україні артилерійських снарядів, оскільки українські сили зіткнулися з нестачею вкрай необхідних їм боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Країни погодили план вартістю два мільярди євро, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів та розміщення спільних замовлень на виробництво снарядів. Метою було передати Україні мільйон боєприпасів протягом 12 місяців.

У липні в ЄС набув чинності план розширення виробництва боєприпасів і ракет у зв’язку з необхідністю поповнити запаси.

Про план Євросоюзу читайте тут: Як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.