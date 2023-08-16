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Польский оружейный концерн вышел в лидеры на европейском рынке боеприпасов

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 14:00
Польский оружейный концерн вышел в лидеры на европейском рынке боеприпасов
Фото: Википедия

Польский оружейный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) заявил, что Польша имеет одну из крупнейших производственных мощностей боеприпасов в Европе

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на главу PGZ Себастьяна Хвалек на Polskie Radio.

"Я убежден, что мы не только имеем шанс стать лидером на европейском рынке вооружений, но уже являемся им. Это подтверждает, например, мартовский визит в Польшу еврокомиссара Тьерри Бретона, который посетил страны ЕС, производящие боеприпасы", – отметил он.

По словам главы концерна, именно тогда еврокомиссар подчеркнул, что Польша имеет одну из крупнейших производственных мощностей и должна играть ключевую роль в поставках боеприпасов по заказам ЕС.

В июне PGZ подписала контракт с Министерством обороны Польши на поставку миллиона комплектов артиллерийских снарядов. По оценке Хвалека, заключение соглашения стало настоящим прорывом.

Он отметил, что PGZ уже более трех лет наращивает свои производственные мощности.

Весной страны-члены ЕС пообещали увеличить поставки Украине артиллерийских снарядов, поскольку украинские силы столкнулись с нехваткой крайне необходимых им боеприпасов.

Страны согласовали план стоимостью два миллиарда евро, который предусматривал поставки боеприпасов из их запасов и размещение совместных заказов на производство снарядов. Целью было передать Украине миллион боеприпасов в течение 12 месяцев.

В июле в ЕС вступил в силу план расширения производства боеприпасов и ракет в связи с необходимостью пополнить запасы.

О плане Евросоюза читайте здесь: Как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.

Темы: ПольшаЕвропаоружие
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