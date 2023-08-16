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"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ

Валентина РоманенкоСереда, 16 серпня 2023, 15:04
Через велику кров зупинити фашизм: у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
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У Миколаєві затримали двох посадовиць "Миколаївобленерго", яких підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України та підтримці збройної агресії РФ.

Джерело: пресслужби СБУ та Миколаївської обласної прокуратури

Деталі: Зловмисницями виявились начальниця одного з відділу АТ"Миколаївобленерго" та її заступниця.

У розмовах зі своїми колегами та підлеглими вони заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави, зазначають в СБУ.

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Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським загарбникам.

Крім того, зловмисниці сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини, і навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій.

На підтримку цієї версії правоохоронці оприлюднили записи розмов вищевказаних фігуранток (за даними УП, вони велися в 2023 році).

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Обом чиновницям повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Теми: МиколаївСБУпрокуратура
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