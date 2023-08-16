"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ

В Николаеве задержали двух должностных лиц "Николаевоблэнерго", которых подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и поддержке вооруженной агрессии РФ.

Источник: пресс-службы СБУ и Николаевской областной прокуратуры

Детали: Злоумышленницами оказались начальница одного из отдела АО "Николаевоблэнерго" и ее заместитель.

В разговорах со своими коллегами и подчиненными они отрицали существование Украины как государства и выражали свои надежды на захват всей территории нашего государства, отмечают в СБУ.

Также чиновницы оправдывали ракетные удары по Одессе и призывали к массовому убийству украинцев, которые оказывают сопротивление российским захватчикам.

Кроме того, злоумышленницы надеялись на скорую оккупацию Киева, Донбасса и Николаевщины, и даже делали собственные прогнозы относительно "сроков" захвата украинских территорий.

В поддержку этой версии правоохранители обнародовали записи разговоров вышеуказанных фигуранток (по данным УП, они велись в 2023 году).

Обеим чиновницам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.