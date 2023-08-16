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Литва тимчасово закриє два пункти перетину кордону з Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 15:01
Литва тимчасово закриє два пункти перетину кордону з Білоруссю
фото радіо свобода

Уряд Литви вирішив з 18 серпня тимчасово закрити два пункти перетину кордону з Білоруссю.

Джерело: LRT, пише "Європейська правда"

Деталі: У середу уряд на засіданні ухвалив рішення тимчасово закрити пункти пропуску біля селищ Шумскас і Тверечюс з 18 серпня.

Зараз через ці пункти їде переважно легковий транспорт та порожній вантажний транспорт.

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Раніше керівник департаменту митниці Даріус Жвіронас заявив, що закриття цих пунктів не вплине на рух товарів через кордон з Білоруссю. 

Президент Литви Гітанас Науседа раніше допускав, що Литва та її сусіди можуть закрити кордон з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане надто напруженою. 

Водночас прем’єрка Інгріда Шимоніте зазначила, що закриття більш ніж двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю без координації із сусідами може мати негативні наслідки для них, тож якщо таке рішення розглядатимуть, важливо діяти узгоджено. 

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

  • Латвія скасувала відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі.
  • Польща оголосила, що перекине під кордон з Білоруссю додаткові кілька тисяч військових, після чого загальна їхня кількість там становитиме близько 10 тисяч.
  • Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнера".

Теми: ЛитваБілоруськордон
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