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Литва временно закроет два пункта пересечения границы с Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 15:01
Литва временно закроет два пункта пересечения границы с Беларусью
фото радио свобода

Правительство Литвы решило с 18 августа временно закрыть два пункта пересечения границы с Беларусью.

Источник: LRT, пишет "Европейская правда"

Детали: В среду правительство на заседании приняло решение временно закрыть пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс с 18 августа.

Сейчас через эти пункты едет преимущественно легковой транспорт и пустой грузовой транспорт.

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Ранее руководитель департамента таможни Дариус Жвиронас заявил, что закрытие этих пунктов не повлияет на движение товаров через границу с Беларусью.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее допускал, что Литва и ее соседи могут закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет слишком напряженной.

В то же время премьер Ингрида Шимоните отметила, что закрытие более чем двух пунктов пропуска на границе с Беларусью без координации с соседями может иметь негативные последствия для них, поэтому если такое решение будут рассматривать, важно действовать согласованно.

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Что предшествовало:

  • Латвия отменила отпуска для пограничников из-за угрозы из Беларуси.
  • Польша объявила, что перебросит под границу с Беларусью дополнительные несколько тысяч военных, после чего общее их количество там составит около 10 тысяч.
  • Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнера".

Темы: ЛитваБеларусьграница
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