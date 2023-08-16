Литва временно закроет два пункта пересечения границы с Беларусью
Правительство Литвы решило с 18 августа временно закрыть два пункта пересечения границы с Беларусью.
Источник: LRT, пишет "Европейская правда"
Детали: В среду правительство на заседании приняло решение временно закрыть пункты пропуска возле поселков Шумскас и Тверечюс с 18 августа.
Сейчас через эти пункты едет преимущественно легковой транспорт и пустой грузовой транспорт.
Ранее руководитель департамента таможни Дариус Жвиронас заявил, что закрытие этих пунктов не повлияет на движение товаров через границу с Беларусью.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее допускал, что Литва и ее соседи могут закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет слишком напряженной.
В то же время премьер Ингрида Шимоните отметила, что закрытие более чем двух пунктов пропуска на границе с Беларусью без координации с соседями может иметь негативные последствия для них, поэтому если такое решение будут рассматривать, важно действовать согласованно.
Что предшествовало:
- Латвия отменила отпуска для пограничников из-за угрозы из Беларуси.
- Польша объявила, что перебросит под границу с Беларусью дополнительные несколько тысяч военных, после чего общее их количество там составит около 10 тысяч.
- Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнера".