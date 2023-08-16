"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему заробітку на оформленні "липових" медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щомісячний заробіток фігурантів складав понад $100 тис.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За даними слідства, цей "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів. Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували $1,5 тис."

Деталі: Повідомляється, що цомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад $100 тис.

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Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому", під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.