Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками

Станіслав ПогоріловСереда, 16 серпня 2023, 15:09
Психічні хвороби для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Фото: пресслужба ДБР

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему заробітку на оформленні "липових" медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щомісячний заробіток фігурантів складав понад $100 тис.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За даними слідства, цей "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів. Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували $1,5 тис."

Деталі: Повідомляється, що цомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад $100 тис.

Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому", під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

 

За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору  обласного центру психічного здоров’я  та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Теми: ДБРухилянтиМиколаївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
ДБР
"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії
В одній з військових частин на Одещині побили військового
"Прямий" заявив, що влада хоче відібрати канал
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: