Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками

Станіслав ПогоріловСереда, 16 серпня 2023, 15:09
Психічні хвороби для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Фото: пресслужба ДБР

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему заробітку на оформленні "липових" медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щомісячний заробіток фігурантів складав понад $100 тис.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За даними слідства, цей "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів. Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військкоматах, коштували $1,5 тис."

Деталі: Повідомляється, що цомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад $100 тис.

Реклама:

Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому", під час передачі меддовідок та отримання за них плати.

 

За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності.

Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору  обласного центру психічного здоров’я  та правоохоронцю про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Теми: ДБРухилянтиМиколаївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
ДБР
"Тилові" командири на Київщині незаконно виписували собі "бойові" премії
В одній з військових частин на Одещині побили військового
"Прямий" заявив, що влада хоче відібрати канал
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: