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"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками

Станислав ПогориловСреда, 16 августа 2023, 15:09
Психические болезни для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему заработка на оформлении "липовых" медицинских справок о непригодности к военной службе в Николаевском областном центре психического здоровья, ежемесячный заработок фигурнтов составлял более $100 тыс.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "По данным следствия, этот "бизнес" организовал директор медицинского учреждения, привлекая к сделке подчиненных врачей, которые изготавливали необходимые справки, и правоохранителя, который и занимался подбором клиентов. Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с воинского учета в районных военкоматах, стоили $1,5 тыс."

Детали: Сообщается, что ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных документов более чем на $100 тыс.

Работники ГБР задержали правоохранителя "на горячем", во время передачи медсправок и получения за них платы.

 

По месту работы и жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Также устанавливаются другие участники схемы, в частности врачи, которые непосредственно выписывали справки.

Сейчас решается вопрос о сообщение директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Темы: ГБРуклонистыНиколаевская область
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