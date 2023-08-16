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Польща та країни Балтії обговорюють повне закриття кордону з Білоруссю у разі необхідності

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 15:56
Польща та країни Балтії обговорюють повне закриття кордону з Білоруссю у разі необхідності
Пункт пропуску Шумскас на кордоні з Білоруссю, фото: Getty Images

Польща разом з державами Балтії обговорюють кроки та алгоритми на випадок повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього  вимагатиме ситуація.

Джерело: LRT з посиланням на міністерку внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми домовилися про координацію технічних кроків, алгоритмів, як би виглядало таке регіональне рішення, якби держави Балтії і Польща зробили це одночасно. Ми продовжуємо технічну і політичну роботу. На 28 серпня у Варшаві запланована зустріч за участі балтійських держав та Польщі, і ми узгодимо фінальні деталі того, як буде виглядати синхронне закриття кордону".

Деталі: Білотайте розповіла, що тиждень тому обговорювала питання білоруського кордону із польським колегою.

Що було раніше

  • 16 серпня уряд Литви офіційно ухвалив рішення закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня. 
  • Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків. 
  • На тлі цих загроз Латвія скасувала відпустки для прикордонників.
  • Польща оголосила, що перекине під кордон з Білоруссю додаткові кілька тисяч військових, після чого загальна їхня кількість там становитиме близько 10 тисяч.

Теми: ПольщаБалтіякордонБілорусь
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