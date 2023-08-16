Польща та країни Балтії обговорюють повне закриття кордону з Білоруссю у разі необхідності

Польща разом з державами Балтії обговорюють кроки та алгоритми на випадок повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього вимагатиме ситуація.

Джерело: LRT з посиланням на міністерку внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми домовилися про координацію технічних кроків, алгоритмів, як би виглядало таке регіональне рішення, якби держави Балтії і Польща зробили це одночасно. Ми продовжуємо технічну і політичну роботу. На 28 серпня у Варшаві запланована зустріч за участі балтійських держав та Польщі, і ми узгодимо фінальні деталі того, як буде виглядати синхронне закриття кордону".

Деталі: Білотайте розповіла, що тиждень тому обговорювала питання білоруського кордону із польським колегою.

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