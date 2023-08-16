Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща та країни Балтії обговорюють повне закриття кордону з Білоруссю у разі необхідності

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 15:56
Польща та країни Балтії обговорюють повне закриття кордону з Білоруссю у разі необхідності
Пункт пропуску Шумскас на кордоні з Білоруссю, фото: Getty Images

Польща разом з державами Балтії обговорюють кроки та алгоритми на випадок повного закриття кордону з Білоруссю, якщо цього  вимагатиме ситуація.

Джерело: LRT з посиланням на міністерку внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми домовилися про координацію технічних кроків, алгоритмів, як би виглядало таке регіональне рішення, якби держави Балтії і Польща зробили це одночасно. Ми продовжуємо технічну і політичну роботу. На 28 серпня у Варшаві запланована зустріч за участі балтійських держав та Польщі, і ми узгодимо фінальні деталі того, як буде виглядати синхронне закриття кордону".

Деталі: Білотайте розповіла, що тиждень тому обговорювала питання білоруського кордону із польським колегою.

Реклама:

Що було раніше

  • 16 серпня уряд Литви офіційно ухвалив рішення закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю з 18 серпня. 
  • Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків. 
  • На тлі цих загроз Латвія скасувала відпустки для прикордонників.
  • Польща оголосила, що перекине під кордон з Білоруссю додаткові кілька тисяч військових, після чого загальна їхня кількість там становитиме близько 10 тисяч.

Теми: ПольщаБалтіякордонБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Польща
Польський збройний концерн вийшов у лідери на європейському ринку боєприпасів
Найбільший із часів холодної війни: Польща провела масштабний військовий парад
Президент Польщі вшанував пам’ять воїнів УНР, які загинули у боях проти більшовиків
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: