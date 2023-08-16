Польша и страны Балтии думают о полном закрытии границы с Беларусью в случае необходимости

Польша вместе с государствами Балтии обсуждают шаги и алгоритмы на случай полного закрытия границы с Беларусью, если этого потребует ситуация.

Источник: LRT со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы договорились о координации технических шагов, алгоритмов, как бы выглядело такое региональное решение, если бы государства Балтии и Польша сделали это одновременно. Мы продолжаем техническую и политическую работу. На 28 августа в Варшаве запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, и мы согласуем финальные детали того, как будет выглядеть синхронное закрытие границы".

Детали: Билотайте рассказала, что неделю назад обсуждала вопрос белорусской границы с польским коллегой.

Что предшествовало: