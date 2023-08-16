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Польша и страны Балтии думают о полном закрытии границы с Беларусью в случае необходимости

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 15:56
Польша и страны Балтии думают о полном закрытии границы с Беларусью в случае необходимости
Пункт пропуска Шумскас на границе с Беларусью, фото: Getty Images

Польша вместе с государствами Балтии обсуждают шаги и алгоритмы на случай полного закрытия границы с Беларусью, если этого потребует ситуация.

Источник: LRT со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы договорились о координации технических шагов, алгоритмов, как бы выглядело такое региональное решение, если бы государства Балтии и Польша сделали это одновременно. Мы продолжаем техническую и политическую работу. На 28 августа в Варшаве запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, и мы согласуем финальные детали того, как будет выглядеть синхронное закрытие границы".

Детали: Билотайте рассказала, что неделю назад обсуждала вопрос белорусской границы с польским коллегой.

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Что предшествовало:

  • 16 августа правительство Литвы официально приняло решение закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью с 18 августа.
  • Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.
  • На фоне этих угроз Латвия отменила отпуска для пограничников.
  • Польша объявила, что перебросит под границу с Беларусью дополнительно несколько тысяч военных, после чего общее их количество там составит около 10 тысяч.

Темы: ПольшаБалтияграницаБеларусь
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