Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

135 мільйонів євро, які передбачалися РФ і Білорусі, Єврокомісія передасть Україні та Молдові

"Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 16:45
135 мільйонів євро, які передбачалися РФ і Білорусі, Єврокомісія передасть Україні та Молдові
СКРИНШОТ

Єврокомісія вирішила перевести 135 млн євро з Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, що спочатку були заплановані на програми Interreg NEXT для РФ і Білорусі, на інші програми для розвитку України та Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії

Деталі: За словами комісарки з питань згуртованості та реформ Елізи Феррейри, "рішення скасувати передбачену раніше співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках програм Interreg є результатом жорстокої війни РФ проти України".

"Я рада, що кошти, які ми спочатку планували виділити на цю співпрацю, тепер підуть на користь програм ЄС з Україною та Молдовою. Це допоможе зміцнити співпрацю між регіонами ЄС і місцевими зацікавленими сторонами з українськими та молдовськими партнерами", – уточнила вона.

Реклама:

Як йдеться у пресрелізі, це фінансування може підтримати "Смугу солідарності" та розвиток транскордонного транспортного сполучення, послуги охорони здоров'я, освітні та дослідницькі проєкти, схеми соціальної інтеграції, а також посилить інституційну спроможність українських та молдовських органів державної влади.

Крім того, наголошується в повідомленні, участь у програмах Interreg також приносить обом країнам переваги в адміністративній спроможності та досвід в управлінні та впровадженні фондів ЄС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Єврокомісія у березні 2022 року спочатку призупинила співпрацю з Росією та Білоруссю в рамках програм Interreg, що дозволило перерозподілити 26 млн євро на підтримку програм співпраці з Україною та Молдовою.

ВІДЕО ДНЯ

Єврокомісія комісія також вирішила, що регіони Фінляндії, Естонії, Латвії та Польщі, які мали брати участь у програмах співпраці з РФ та Білоруссю, можуть брати участь в інших існуючих програмах Interreg.

25 липня Єврокомісія оголосила про виділення Україні чергового траншу макрофінансової допомоги розміром 1,5 мільярда євро.

Детально про умови надання допомоги Євросоюзу читайте у статті "Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші у 2023 році".

Теми: УкраїнаМолдоваЄврокомісіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
Україна
Сирський приїхав до оборонців Куп’янська: ситуація загострилась, прийняті важливі рішення
Третина бюджету України йде на виплати військовим – Мінфін
Курс валют 16 серпня: гривня дешевшає на "чорному ринку"
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: