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135 миллионов евро, которые предусматривались РФ и Беларуси, Еврокомиссия передаст Украине и Молдове

"Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 16:45
135 миллионов евро, которые предусматривались РФ и Беларуси, Еврокомиссия передаст Украине и Молдове

Еврокомиссия решила перевести 135 млн евро из Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества, которые изначально были запланированы на программы Interreg NEXT для РФ и Беларуси, на другие программы для развития Украины и Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии

По словам комиссара по вопросам сплоченности и реформ Элизы Феррейры, "решение отменить предусмотренное ранее сотрудничество с Россией и Беларусью в рамках программ Interreg является результатом жестокой войны РФ против Украины".

"Я рада, что средства, которые мы изначально планировали выделить на это сотрудничество, теперь пойдут в пользу программ ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и местными заинтересованными сторонами с украинскими и молдавскими партнерами", – уточнила она.

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Как сказано в пресс-релизе, это финансирование может поддержать "Полосу солидарности" и развитие трансграничного транспортного сообщения, услуги здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также усилит институциональную способность украинских и молдавских органов государственной власти.

Кроме того, отмечается в сообщении, участие в программах Interreg также приносит обеим странам преимущества в административной способности и опыт в управлении и внедрении фондов ЕС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Еврокомиссия в марте 2022 года сначала приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью в рамках программ Interreg, что позволило перераспределить 26 млн евро на поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой.

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Еврокомиссия также решила, что регионы Финляндии, Эстонии, Латвии и Польши, которые должны были участвовать в программах сотрудничества с РФ и Беларусью, могут участвовать в других существующих программах Interreg.

25 июля Еврокомиссия объявила о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".

Темы: УкраинаМолдоваЕврокомиссияРосcия
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