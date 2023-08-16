Чиновник НАТО вибачився за свої слова про відмову України від територій

Голова апарату генсека НАТО Стіан Єнссен перепрошує за своє припущення, що Україна може отримати членство в Альянсі в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

Джерело: коментар Єнссена норвезькому порталу VG, про який пише "Європейська правда"

Деталі: Єнссен зазначив, що його заява була "частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, й мені не слід було говорити про це в такий спосіб". "Це була помилка", – додав посадовець Альянсу.

Він зазначив, що вчорашня заява про "членство в обмін на території" потребує уточнення після того, як викликала резонанс у ЗМІ.

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Пряма мова: "Якщо – і я наголосив, якщо – ви доходите до точки, коли можете вести переговори, військова ситуація на полі бою, те, хто що контролює, буде абсолютно грати центральну роль і обов’язково матиме вирішальний вплив на те, який вигляд матиме можливий результат цієї війни".

Саме тому, додав посадовець Альянсу, "вкрай важливо, що ми підтримуємо Україну тим, чого вона потребує".

Крім того, керівник апарату Столтенберга згадав і про необхідність надання Києву "гарантій безпеки", аби попередити повторення подій 2014 і 2022 років – агресії з боку Росії.

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Єнссен окремо підкреслив, що саме Україна має вирішити, на яких умовах вона буде готова почати переговори з Москвою і про що буде вести ці переговори.

Нагадаємо:

У вівторок керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

МЗС України назвало такі дискусії "абсолютно неприйнятними", підкресливши, що вони підіграють російському наративу.

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