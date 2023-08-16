Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чиновник НАТО вибачився за свої слова про відмову України від територій

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 16 серпня 2023, 17:37
Чиновник НАТО вибачився за свої слова про відмову України від територій
Стіан Єнссен, фото: НАТО

Голова апарату генсека НАТО Стіан Єнссен перепрошує за своє припущення, що Україна може отримати членство в Альянсі в обмін на відмову від окупованих Росією територій.

Джерело: коментар Єнссена норвезькому порталу VG, про який пише "Європейська правда"

Деталі: Єнссен зазначив, що його заява була "частиною ширшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, й мені не слід було говорити про це в такий спосіб". "Це була помилка", – додав посадовець Альянсу.

Він зазначив, що вчорашня заява про "членство в обмін на території" потребує уточнення після того, як викликала резонанс у ЗМІ.

Реклама:

Пряма мова: "Якщо – і я наголосив, якщо – ви доходите до точки, коли можете вести переговори, військова ситуація на полі бою, те, хто що контролює, буде абсолютно грати центральну роль і обов’язково матиме вирішальний вплив на те, який вигляд матиме можливий результат цієї війни".

Саме тому, додав посадовець Альянсу, "вкрай важливо, що ми підтримуємо Україну тим, чого вона потребує".

Крім того, керівник апарату Столтенберга згадав і про необхідність надання Києву "гарантій безпеки", аби попередити повторення подій 2014 і 2022 років – агресії з боку Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Єнссен окремо підкреслив, що саме Україна має вирішити, на яких умовах вона буде готова почати переговори з Москвою і про що буде вести ці переговори.

Нагадаємо:

Читайте також: Час дорослішати: коли НАТО буде пропонувати членство Україні.

Теми: НАТОУкраїнавійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

відео, фотоУ Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Усі новини...
НАТО
Розмови про відмову України від територій заохочують агресію Росії – Арахамія
Територіальні поступки України від НАТО: Данілов назвав це "дивним вкидом"
У НАТО запевняють у підтримці України попри ідею членства в обмін на поступки РФ
Останні новини
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
23:52
Байден у вересні візьме участь у саміті G20 в Індії
23:36
На Вінничині під час зіткнення легковика та вантажівки загинуло 9 людей
23:11
Данський режисер Ларс фон Трієр вступився за окупантів: "Життя росіян теж важливі"
22:30
Економічні новини 22 серпня: Маск блокував Starlink для військових через "політичні симпатії", тарифи на тепло не зростуть
22:19
фотоРосіяни увечері вдарили з артилерії по Донеччині, троє загиблих
22:03
Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати
21:58
ЗСУ розпорошують сили при контрнаступі, потрібна зміна тактики – NYT
21:15
"Любив жити": на Донеччині загинув аналітик у сфері закупівель Остап Бринський
20:55
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
Усі новини...
Реклама: