Чиновник НАТО извинился за свои слова об отказе Украины от территорий
Глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен извиняется за свое предположение, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.
Источник: комментарий Йенссена норвежскому порталу VG, о котором пишет "Европейская правда"
Детали: Йенссен отметил, что его заявление было "частью более широкой дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и мне не следовало говорить об этом таким образом". "Это была ошибка", – добавил чиновник Альянса.
Он отметил, что вчерашнее заявление о "членстве в обмен на территории" требует уточнения после того, как вызвало резонанс в СМИ.
Именно поэтому, добавил чиновник Альянса, "крайне важно, что мы поддерживаем Украину тем, в чем она нуждается".
Кроме того, руководитель аппарата Столтенберга вспомнил и о необходимости предоставления Киеву "гарантий безопасности", чтобы предупредить повторение событий 2014 и 2022 годов – агрессии со стороны России.
Йенссен отдельно подчеркнул, что именно Украина должна решить, на каких условиях она будет готова начать переговоры с Москвой и о чем будет вести эти переговоры.
Напомним:
- Во вторник руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен допустил, что Украина может стать членом Альянса в обмен на "отказ" от части своей территории, но подчеркнул, что такое решение должен принимать только Киев.
- МИД Украины назвал такие дискуссии "абсолютно неприемлемыми", подчеркнув, что они подыгрывают российскому нарративу.
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