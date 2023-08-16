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Чиновник НАТО извинился за свои слова об отказе Украины от территорий

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 16 августа 2023, 17:37
Чиновник НАТО извинился за свои слова об отказе Украины от территорий
Стиан Йенссен, фото: НАТО

Глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен извиняется за свое предположение, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий.

Источник: комментарий Йенссена норвежскому порталу VG, о котором пишет "Европейская правда"

Детали: Йенссен отметил, что его заявление было "частью более широкой дискуссии о возможных будущих сценариях в Украине, и мне не следовало говорить об этом таким образом". "Это была ошибка", – добавил чиновник Альянса.

Он отметил, что вчерашнее заявление о "членстве в обмен на территории" требует уточнения после того, как вызвало резонанс в СМИ.

Прямая речь: "Если – и я подчеркнул, если – вы доходите до точки, когда можете вести переговоры, военная ситуация на поле боя, то, кто что контролирует, будет абсолютно играть центральную роль и обязательно будет иметь решающее влияние на то, как будет выглядеть возможный результат этой войны".

Именно поэтому, добавил чиновник Альянса, "крайне важно, что мы поддерживаем Украину тем, в чем она нуждается".

Кроме того, руководитель аппарата Столтенберга вспомнил и о необходимости предоставления Киеву "гарантий безопасности", чтобы предупредить повторение событий 2014 и 2022 годов – агрессии со стороны России.

Йенссен отдельно подчеркнул, что именно Украина должна решить, на каких условиях она будет готова начать переговоры с Москвой и о чем будет вести эти переговоры.

Напомним:

Читайте также: Пора взрослеть: когда НАТО будет предлагать членство Украине.

Темы: НАТОУкраинавойнаоккупация
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