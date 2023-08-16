У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

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Двоє 12-річних дівчат загинули ймовірно у результаті падіння з 15 поверху будинку на столичних Позняках.

Джерело: поліція Києва у Telegram

Дослівно правоохоронці: "О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це − 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки".

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Деталі: На місці працюють слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги.



Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює всі обставини загибелі дітей.