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У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

Ірина БалачукСереда, 16 серпня 2023, 20:56
У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Фото з Facebook ІнфоКиїв. новини

Двоє 12-річних дівчат загинули ймовірно у результаті падіння з 15 поверху будинку на столичних Позняках.

Джерело: поліція Києва у Telegram

Дослівно правоохоронці: "О 18:20 до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова.

Правоохоронці встановили особи потерпілих, це − 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки".

Деталі: На місці працюють слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги.

Слідчі кваліфікували подію як самогубство. Поліція встановлює всі обставини загибелі дітей.  

Теми: Київполіціядіти
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