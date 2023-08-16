Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

Ирина БалачукСреда, 16 августа 2023, 20:56
В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа
Фото з Facebook ІнфоКиїв. новини

Двое 12-летних девочек погибли, вероятно, в результате падения с 15 этажа дома на столичных Позняках.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно правоохранители: "В 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова.

Правоохранители установили личности потерпевших, это − 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки".

Детали: На месте работают следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает все обстоятельства гибели детей.

Темы: Киевполициядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
Убийство добровольца "Свободы": двое подозреваемых получили возможность выйти под залог
Экс-нардепа Святаша будут судить за призывы к изменению границ Украины и мошенничество
В Киеве осталось единственное казино, которое имеет лицензию на работу – СМИ
Последние новости
07:04
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: