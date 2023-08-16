В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

Двое 12-летних девочек погибли, вероятно, в результате падения с 15 этажа дома на столичных Позняках.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно правоохранители: "В 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова.

Правоохранители установили личности потерпевших, это − 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки".

Детали: На месте работают следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает все обстоятельства гибели детей.