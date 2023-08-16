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В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

Ирина БалачукСреда, 16 августа 2023, 20:56
В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа
Фото з Facebook ІнфоКиїв. новини

Двое 12-летних девочек погибли, вероятно, в результате падения с 15 этажа дома на столичных Позняках.

Источник: полиция Киева в Telegram

Дословно правоохранители: "В 18:20 в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух детей на улице Михаила Драгоманова.

Правоохранители установили личности потерпевших, это − 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки".

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Детали: На месте работают следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает все обстоятельства гибели детей.

Темы: Киевполициядети
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