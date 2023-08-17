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"Манчестер Сіті" у серії пенальті обіграв "Севілью" і став володарем Суперкубку УЄФА

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 01:39
Манчестер Сіті у серії пенальті обіграв Севілью і став володарем Суперкубку УЄФА
"Манчестер Сіті". фото: GETTY IMAGES

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" став переможцем Суперкубку УЄФА 2023 року. У матчі за трофей володар Ліги чемпіонів обіграв у серії пенальті переможця Ліги Європи – іспанську "Севілью".

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: "Севілья" відкрила рахунок у першому таймі, але на 63-й хвилині "Манчестер Сіті" зрівняв рахунок. Основний час гри завершився рахунком 1:1.

Одразу після основного часу команди пробивали серії пенальті без овертайму. Це вперше в історії Суперкубку не було додаткового часу.

У серії пенальті "Манчестер Сіті" реалізував усі п'ять своїх ударів, тоді як "Севілья" схибила під час останнього удару – Неманья Гудель влучив у перекладину.

Суперкубок УЄФА з футболу. "Манчестер Сіті" (Англія) – "Севілья" (Іспанія) 1:1, 5:4 по пенальті

Довідково. Для англійської команди це був перший в історії матч за Суперкубок. Іспанський клуб уже всьоме грав за трофей, однак лише один з попередніх фіналів завершувався перемогою для "Севільї".

Теми: футболспорт
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