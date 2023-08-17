"Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл "Севилью" и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" стал победителем Суперкубка УЕФА 2023 года. В матче за трофей обладатель Лиги чемпионов обыграл в серии пенальти победителя Лиги Европы – испанскую "Севилью".

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: "Севилья" открыла счет в первом тайме, но на 63-й минуте "Манчестер Сити" сравнял счет. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

Сразу после основного времени команды пробивали серии пенальти без овертайма. Это впервые в истории Суперкубка не было дополнительного времени.

Реклама:

В серии пенальти "Манчестер Сити" реализовал все пять своих ударов, тогда как "Севилья" промахнулась при последнем ударе – Неманья Гудель попал в перекладину.

Суперкубок УЕФА по футболу. "Манчестер Сити" (Англия) – "Севилья" (Испания) 1:1, 5:4 по пенальти

Справка. Для английской команды это был первый в истории матч за Суперкубок. Испанский клуб уже в седьмой раз играл за трофей, однако лишь один из предыдущих финалов завершался победой для "Севильи".