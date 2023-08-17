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Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 03:11
Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Анджей Дуда, коментуючи слова Олександра Лукашенка, який висловив бажання покращити відносини з Польщею, заявив, що Білорусь має припинити гібридні атаки з використанням мігрантів на польський кордон, якщо справді хоче покращити відносини між країнами.

Джерело: заява Дуди, яку цитує "Польське радіо"

Пряма мова: "Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі. Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо гібридною атакою.

Представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону".

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Деталі: Дуда додав, що польсько-білоруський кордон є кордоном ЄС, а тому Польща також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.

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Теми: ДудаПольщаБілорусь
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