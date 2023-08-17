Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 03:11
Дуда розповів, що має зробити Білорусь, якщо хоче покращити відносини з Польщею
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Анджей Дуда, коментуючи слова Олександра Лукашенка, який висловив бажання покращити відносини з Польщею, заявив, що Білорусь має припинити гібридні атаки з використанням мігрантів на польський кордон, якщо справді хоче покращити відносини між країнами.

Джерело: заява Дуди, яку цитує "Польське радіо"

Пряма мова: "Йдеться про сотні мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався переправити до Польщі. Це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази того, що ми небезпідставно називаємо гібридною атакою.

Представники білоруських служб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону".

Деталі: Дуда додав, що польсько-білоруський кордон є кордоном ЄС, а тому Польща також несе відповідальність перед своїми європейськими союзниками.

Теми: ДудаПольщаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Усі новини...
Дуда
Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда
Дуда: В України досі недостатньо зброї, щоб взяти гору у війні
У Білорусі суд визнав фото президента Польщі "пропагандою екстремізму"
Останні новини
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
09:35
Ціни на нафту стабільні: трейдери стежать за напруженістю в Червоному морі
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
Усі новини...
Реклама: