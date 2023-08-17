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Дуда рассказал, что должна сделать Беларусь, если хочет улучшить отношения с Польшей

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 03:11
Дуда рассказал, что должна сделать Беларусь, если хочет улучшить отношения с Польшей
АНДЖЕЙ ДУДА, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Анджей Дуда, комментируя слова Александра Лукашенко, который выразил желание улучшить отношения с Польшей, заявил, что Беларусь должна прекратить гибридные атаки с использованием мигрантов на польскую границу, если действительно хочет улучшить отношения между странами.

Источник: заявление Дуды, которое цитирует "Польское радио"

Прямая речь: "Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем гибридной атакой.

Представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к линии границы".

Детали: Дуда добавил, что польско-белорусская граница является границей ЕС, а потому Польша также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.

Темы: ДудаПольшаБеларусь
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