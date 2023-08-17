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У Білому домі заперечили розмови про членство України у НАТО в обмін на території

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 04:05
У Білому домі заперечили розмови про членство України у НАТО в обмін на території
ДЖОН КІРБІ, ФОТО BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

В адміністрації президента США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО у випадку відмови від частини своїх територій на користь РФ.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі заявив: "Нічого подібного. Це не так".

Посадовець наголосив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО – ред.) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", – сказав Кірбі.

Що цьому передувало:

Теми: СШАУкраїнаНАТО
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