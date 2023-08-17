У Білому домі заперечили розмови про членство України у НАТО в обмін на території

В адміністрації президента США спростували інформацію про те, що ведуться розмови про можливе надання Україні членства в НАТО у випадку відмови від частини своїх територій на користь РФ.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста щодо дискусій про обмін українських територій на членство в НАТО, Кірбі заявив: "Нічого подібного. Це не так".

Посадовець наголосив, що позиція влади США полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, що підтвердило керівництво країн-членів Альянсу під час останнього саміту у Вільнюсі.

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"На Вільнюському саміті Альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства (України в НАТО – ред.) може бути розроблений. Наразі основна увага зосереджена на допомозі Україні у боротьбі з російською агресією та поверненні територій, які повністю належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми продовжуватимемо їх підтримувати", – сказав Кірбі.

Що цьому передувало:

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен допустив, що Україна може стати членом Альянсу в обмін на "відмову" від частини своєї території, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

МЗС України назвало такі дискусії "абсолютно неприйнятними", підкресливши, що вони підіграють російському наративу.

Пізніше Стіан Єнссен назвав "помилкою" свої слова про можливий сценарій членства України в Альянсі в обмін на територіальні поступки Росії.