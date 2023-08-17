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В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 04:05
В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории
ДЖОН КИРБИ, ФОТО BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES

В администрации президента США опровергли информацию о том, что ведутся разговоры о возможном предоставлении Украине членства в НАТО в случае отказа от части своих территорий в пользу РФ.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во время брифинга

Детали: Отвечая на вопрос журналиста относительно дискуссий об обмене украинских территорий на членство в НАТО, Кирби заявил: "Ничего подобного. Это не так".

Чиновник отметил, что позиция власти США заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, что подтвердило руководство стран-членов Альянса во время последнего саммита в Вильнюсе.

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"На Вильнюсском саммите Альянс поддержал идею о том, что путь к членству (Украины в НАТО – ред.) может быть разработан. Сейчас основное внимание сосредоточено на помощи Украине в борьбе с российской агрессией и возвращении территорий, которые полностью принадлежат Украине. Они достигают прогресса ежедневно, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал Кирби.

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Темы: СШАУкраинаНАТО
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