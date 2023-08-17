На війні загинуло понад 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки – ЦНС
З початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців окупованого міста Горлівка Донецької області, яких російські загарбники мобілізували до своєї армії.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Окупаційна адміністрація Горлівки (тимчасово захоплені землі Донецької області) поскаржилась в Москву через великі втрати серед мобілізованих мешканців міста.
Так, окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, аби заповнити втрати, та вже зараз формують списки чоловіків. Зокрема, план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки. Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржилися, що в місті зростає соціальна напруга, оскільки від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році".
Деталі: У ЦНС повідомили, що з мешканців окупованих теритрій формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають у бій.
У Спротиві також наголосили, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином.