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На війні загинуло понад 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки – ЦНС

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 05:57
На війні загинуло понад 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки – ЦНС
ОКУПАНТ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З GETTY IMAGES

З початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців окупованого міста Горлівка Донецької області, яких російські загарбники мобілізували до своєї армії.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупаційна адміністрація Горлівки (тимчасово захоплені землі Донецької області) поскаржилась в Москву через великі втрати серед мобілізованих мешканців міста.

Так, окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях, аби заповнити втрати, та вже зараз формують списки чоловіків. Зокрема, план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки. Проте у відповідь місцеві колаборанти поскаржилися, що в місті зростає соціальна напруга, оскільки від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році".

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Деталі: У ЦНС повідомили, що з мешканців окупованих теритрій формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають у бій.

У Спротиві також наголосили, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином.

Теми: Росіямобілізаціяокупація
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