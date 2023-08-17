На войне погибло более 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки – ЦНС

С начала полномасштабного вторжения погибло более 20 тысяч жителей оккупированного города Горловка Донецкой области, которых российские захватчики мобилизовали в свою армию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационная администрация Горловки (временно захваченные земли Донецкой области) пожаловалась в Москву из-за больших потерь среди мобилизованных жителей города.

Так, оккупанты готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, чтобы восполнить потери, и уже сейчас формируют списки мужчин. В частности, план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки. Однако в ответ местные коллаборационисты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, поскольку с начала полномасштабного вторжения погибло более 20 тысяч жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году".

Детали: В ЦНС сообщили, что из жителей оккупированных территорий формируют передовые отряды, которые россияне без надлежащей подготовки бросают в бой.

В Сопротивлении также отметили, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением.