Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На войне погибло более 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки – ЦНС

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 05:57
На войне погибло более 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки – ЦНС
ОККУПАНТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGES

С начала полномасштабного вторжения погибло более 20 тысяч жителей оккупированного города Горловка Донецкой области, которых российские захватчики мобилизовали в свою армию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационная администрация Горловки (временно захваченные земли Донецкой области) пожаловалась в Москву из-за больших потерь среди мобилизованных жителей города.

Так, оккупанты готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, чтобы восполнить потери, и уже сейчас формируют списки мужчин. В частности, план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки. Однако в ответ местные коллаборационисты пожаловались, что в городе растет социальное напряжение, поскольку с начала полномасштабного вторжения погибло более 20 тысяч жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году".

Реклама:

Детали: В ЦНС сообщили, что из жителей оккупированных территорий формируют передовые отряды, которые россияне без надлежащей подготовки бросают в бой.

В Сопротивлении также отметили, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением.

Темы: Росcиямобилизацияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаЗащитники имели успех на одном из направлений, закрепляются – Генштаб

Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Все новости...
Росcия
Потери России перевалили за 256 тысяч солдат
В Германии безработного фаната Путина оштрафовали на 2500 евро за нападение на адвоката
Враг активизировал авиацию на юго-востоке Украины
Последние новости
09:05
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
08:40
картаЗащитники имели успех на одном из направлений, закрепляются – Генштаб
08:17
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
07:55
Крупнейший аэропорт Лондона будет работать с перебоями после сбоя в системе контроля движения
07:45
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
07:38
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
07:05
Погибшим на Житомирщине пилотам присвоены воинские звания
06:48
В районе Марьинки Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов – сводка
05:58
Россияне заявили об атаке беспилотников на Тульскую область
05:42
В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция
Все новости...
Реклама: