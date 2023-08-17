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Ворог атакував ракетами Дніпропетровщину, у 2 населених пунктах пропадало світло – ОВА

"Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 07:51
Ворог атакував ракетами Дніпропетровщину, у 2 населених пунктах пропадало світло – ОВА
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Російські окупанти вранці 17 серпня атакували ракетами Дніпропетровську область, у двох населених пунктах через обстріли були проблеми з електропостачанням.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Під ранок ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. На щастя, місцевих мешканців не зачепило.

Без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили".

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Деталі: За словами очільника ОВА, Інші наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьракетний удар
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