Ворог атакував ракетами Дніпропетровщину, у 2 населених пунктах пропадало світло – ОВА

Російські окупанти вранці 17 серпня атакували ракетами Дніпропетровську область, у двох населених пунктах через обстріли були проблеми з електропостачанням.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Під ранок ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. На щастя, місцевих мешканців не зачепило.

Без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили".

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Деталі: За словами очільника ОВА, Інші наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.