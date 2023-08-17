Ворог атакував ракетами Дніпропетровщину, у 2 населених пунктах пропадало світло – ОВА
Четвер, 17 серпня 2023, 07:51
Російські окупанти вранці 17 серпня атакували ракетами Дніпропетровську область, у двох населених пунктах через обстріли були проблеми з електропостачанням.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Під ранок ворог атакував область ракетами. Гучно було в Новомосковському районі. На щастя, місцевих мешканців не зачепило.
Без світла залишилися 10 тисяч людей в двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули, домівки заживили".
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Деталі: За словами очільника ОВА, Інші наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.
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