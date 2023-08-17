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Враг атаковал ракетами Днепропетровщину, в 2 населенных пунктах пропадал свет – ОВА

"Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 07:51
Враг атаковал ракетами Днепропетровщину, в 2 населенных пунктах пропадал свет – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские оккупанты утром 17 августа атаковали ракетами Днепропетровскую область, в двух населенных пунктах из-за обстрелов были проблемы с электроснабжением.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Под утро враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. К счастью, местных жителей не задело.

Без света оставались 10 тысяч человек в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили, дома заживили".

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Детали: По словам главы ОВА, другие последствия вражеской атаки пока уточняются.

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Темы: Днепропетровская областьракетный удар
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