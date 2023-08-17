Враг атаковал ракетами Днепропетровщину, в 2 населенных пунктах пропадал свет – ОВА

Российские оккупанты утром 17 августа атаковали ракетами Днепропетровскую область, в двух населенных пунктах из-за обстрелов были проблемы с электроснабжением.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Под утро враг атаковал область ракетами. Громко было в Новомосковском районе. К счастью, местных жителей не задело.

Без света оставались 10 тысяч человек в двух населенных пунктах. Специалисты проблему уже устранили, дома заживили".

Детали: По словам главы ОВА, другие последствия вражеской атаки пока уточняются.