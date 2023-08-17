Втрати Росії перевалили за 256 тисяч солдатів
Четвер, 17 серпня 2023, 08:13
Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили близько 480 загарбників, 24 ворожі безпілотники, 18 ББМ та 17 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,
- танків − 4 329 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,
- артилерійських систем − 5 169 (+17) од,
- РСЗВ − 714 (+0) од,
- засобів ППО − 486 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 314 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,
- крилатих ракети − 1 406 (+2) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,
- спеціальної техніки − 773 (+0) од.
Дані уточнюються.