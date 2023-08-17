Втрати Росії перевалили за 256 тисяч солдатів

Українські воїни б’ють з танка. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили близько 480 загарбників, 24 ворожі безпілотники, 18 ББМ та 17 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,

танків − 4 329 (+5) од,

бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,

артилерійських систем − 5 169 (+17) од,

РСЗВ − 714 (+0) од,

засобів ППО − 486 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів − 314 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,

крилатих ракети − 1 406 (+2) од,

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,

спеціальної техніки − 773 (+0) од.

Дані уточнюються.