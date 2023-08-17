Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Втрати Росії перевалили за 256 тисяч солдатів

Ірина БалачукЧетвер, 17 серпня 2023, 08:13
Втрати Росії перевалили за 256 тисяч солдатів
Українські воїни б’ють з танка. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − лише за минулу добу Сили оборони знищили близько 480 загарбників, 24 ворожі безпілотники, 18 ББМ та 17 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано,  
  • танків − 4 329 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 8 398 (+18) од,
  • артилерійських систем − 5 169 (+17) од,
  • РСЗВ − 714 (+0) од,
  • засобів ППО − 486 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 314 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 272 (+24) од,
  • крилатих ракети − 1 406 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 641 (+27) од,
  • спеціальної техніки − 773 (+0) од.

Дані уточнюються.

Реклама:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР

мапаЗахисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб

Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Усі новини...
Росія
У Німеччині безробітного фаната Путіна оштрафували на 2500 євро за напад на адвоката
На війні загинуло понад 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки – ЦНС
Ворог активізував авіацію на південному сході України
Останні новини
11:50
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
11:49
В Україну повернули тіла ще 84 полеглих захисників
11:45
Нафта дешевшає через побоювання щодо попиту
11:42
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
11:34
фото Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
11:27
фотоДо Білорусі знову прибувають російські військові
11:26
ОпитувнняУ 2023 році українці стали більш цинічні
11:13
інфографікаКожен п'ятий в Україні вважає себе націоналістом – опитування
11:05
Посли G7 на зустрічі зі спікером Ради нагадали про пріоритети у реформах
11:00
інфографікаПонад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Усі новини...
Реклама: