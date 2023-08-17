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Потери России перевалили за 256 тысяч солдат

Ирина БалачукЧетверг, 17 августа 2023, 08:13
Потери России перевалили за 256 тысяч солдат
Украинские воины бьют из танка. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 480 захватчиков, 24 вражеских беспилотника, 18 ББМ и 17 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 256 050 (+480) человек ликвидировано, 
  • танков − 4 329 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 398 (+18) ед,
  • артиллерийских систем − 5 169 (+17) ед,
  • РСЗО − 714 (+0) ед,
  • средств ПВО − 486 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 314 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 272 (+24) ед,
  • крылатых ракет − 1 406 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 641 (+27) ед,
  • специальной техники − 773 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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