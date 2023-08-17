Потери России перевалили за 256 тысяч солдат
Четверг, 17 августа 2023, 08:13
Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 480 захватчиков, 24 вражеских беспилотника, 18 ББМ и 17 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 256 050 (+480) человек ликвидировано,
- танков − 4 329 (+5) ед,
- боевых бронированных машин − 8 398 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 5 169 (+17) ед,
- РСЗО − 714 (+0) ед,
- средств ПВО − 486 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 314 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 272 (+24) ед,
- крылатых ракет − 1 406 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 7 641 (+27) ед,
- специальной техники − 773 (+0) ед.
Данные уточняются.
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