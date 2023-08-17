Потери России перевалили за 256 тысяч солдат

Украинские воины бьют из танка. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 480 захватчиков, 24 вражеских беспилотника, 18 ББМ и 17 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 256 050 (+480) человек ликвидировано,

танков − 4 329 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 8 398 (+18) ед,

артиллерийских систем − 5 169 (+17) ед,

РСЗО − 714 (+0) ед,

средств ПВО − 486 (+1) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 314 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 272 (+24) ед,

крылатых ракет − 1 406 (+2) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 7 641 (+27) ед,

специальной техники − 773 (+0) ед.

Данные уточняются.

Реклама: