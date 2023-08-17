Керченський міст працює в обмеженому режимі − Гуменюк

Незаконно збудований росіянами Керченський міст працює в обмеженому режимі після нещодавніх атак − не працюють на повну і деякі автомобільні смуги, і залізниця.

Джерело: речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Гуменюк: "Міст поставили на "провітрювання", тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено".

Деталі: Вона додала, що таким чином ця максимально потужна мостова артерія, яка з’єднує Росію і тимчасово окупований Крим, не забезпечує повноцінної логістики окупантам.