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Керченський міст працює в обмеженому режимі − Гуменюк

Ірина БалачукЧетвер, 17 серпня 2023, 09:02
Керченський міст працює в обмеженому режимі − Гуменюк
КЕРЧЕНСЬКИЙ МІСТ У ДИМУ 12 СЕРПНЯ. ФОТО KERCH.FM

Незаконно збудований росіянами Керченський міст працює в обмеженому режимі після нещодавніх атак − не працюють на повну і деякі автомобільні смуги, і залізниця.

Джерело: речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Гуменюк: "Міст поставили на "провітрювання", тому він то закривається, то відкривається і працює не на повну потужність. Деякі автомобільні смуги все ж таки функціонують, але в обмеженому режимі й виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено". 

Деталі: Вона додала, що таким чином ця максимально потужна мостова артерія, яка з’єднує Росію і тимчасово окупований Крим, не забезпечує повноцінної логістики окупантам.

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Теми: Керченський міствійнаокупація
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