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Керченский мост работает в ограниченном режиме − Гуменюк

Ирина БалачукЧетверг, 17 августа 2023, 09:02
Керченский мост работает в ограниченном режиме − Гуменюк
КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ В ДЫМУ 12 АВГУСТА. ФОТО KERCH.FM

Незаконно построенный россиянами Керченский мост работает в ограниченном режиме после недавних атак − не работают на полную и некоторые автомобильные полосы, и железная дорога.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Гуменюк: "Мост поставили на "проветривание", поэтому он то закрывается, то открывается и работает не на полную мощность. Некоторые автомобильные полосы все же функционируют, но в ограниченном режиме и исключительно для легкового транспорта. Железная дорога работает по специальному режиму, тоже очень ограниченно".

Детали: Она добавила, что таким образом эта максимально мощная мостовая артерия, которая соединяет Россию и временно оккупированный Крым, не обеспечивает полноценной логистики оккупантам.

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Темы: Керченский моствойнаоккупация
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