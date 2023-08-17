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Розвідка Британії вважає, що Росія взимку продовжить бити по інфраструктурі України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 09:23
Розвідка Британії вважає, що Росія взимку продовжить бити по інфраструктурі України
Українські рятувальники ліквідують пожежу після російського ракетного удару. Фото ДСНС

Росія взимку ймовірно продовжить атакувати українські об'єкти енергетичної інфраструктури, але Україна до цього готується, повідомляє розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 17 серпня

Дослівно розвідка: "Україна продемонструвала минулої зими, що вона має кваліфіковану робочу силу і досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть у воєнних умовах.

Україна ефективно мобілізувала свою вугільну галузь для підтримання виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплоцентралей взимку, а значні запаси газу є додатковим резервом".

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Деталі: Британське Міноборони підкреслює, що попри тиск війни Україна зможе забезпечити себе достатніми запасами палива протягом зимового періоду.

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Теми: енергетикаУкраїнавійна
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