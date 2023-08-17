Розвідка Британії вважає, що Росія взимку продовжить бити по інфраструктурі України

Росія взимку ймовірно продовжить атакувати українські об'єкти енергетичної інфраструктури, але Україна до цього готується, повідомляє розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 17 серпня

Дослівно розвідка: "Україна продемонструвала минулої зими, що вона має кваліфіковану робочу силу і досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть у воєнних умовах.

Україна ефективно мобілізувала свою вугільну галузь для підтримання виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплоцентралей взимку, а значні запаси газу є додатковим резервом".

Деталі: Британське Міноборони підкреслює, що попри тиск війни Україна зможе забезпечити себе достатніми запасами палива протягом зимового періоду.

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