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Разведка Британии считает, что Россия зимой продолжит бить по инфраструктуре Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 09:23
Разведка Британии считает, что Россия зимой продолжит бить по инфраструктуре Украины
Украинские спасатели ликвидируют пожар после российского ракетного удара. Фото ГСЧС

Россия зимой вероятно продолжит атаковать украинские объекты энергетической инфраструктуры, но Украина к этому готовится, сообщает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 17 августа

Дословно разведка: "Украина продемонстрировала прошлой зимой, что она имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в военных условиях.

Украина эффективно мобилизовала свою угольную отрасль для поддержания производства, обеспечив непрерывные поставки угля для теплоэлектростанций и теплоцентралей зимой, а значительные запасы газа являются дополнительным резервом".

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Детали: Британское Минобороны подчеркивает, что несмотря на давление войны Украина сможет обеспечить себя достаточными запасами топлива в течение зимнего периода.

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Темы: энергетикаУкраинавойна
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