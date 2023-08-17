Разведка Британии считает, что Россия зимой продолжит бить по инфраструктуре Украины

Россия зимой вероятно продолжит атаковать украинские объекты энергетической инфраструктуры, но Украина к этому готовится, сообщает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 17 августа

Дословно разведка: "Украина продемонстрировала прошлой зимой, что она имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для эксплуатации и обслуживания энергосистемы даже в военных условиях.

Украина эффективно мобилизовала свою угольную отрасль для поддержания производства, обеспечив непрерывные поставки угля для теплоэлектростанций и теплоцентралей зимой, а значительные запасы газа являются дополнительным резервом".

Реклама:

Детали: Британское Минобороны подчеркивает, что несмотря на давление войны Украина сможет обеспечить себя достаточными запасами топлива в течение зимнего периода.

Предыстория:

Накануне британская разведка сообщала, что Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства.

А в обзоре за 15 августа говорилось, как глава Чечни Рамзан Кадыров пытается доказать свою лояльность президенту РФ Владимиру Путину.