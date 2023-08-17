Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Латвії скликали Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 10:21
У Латвії скликали Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю
ФОТО: PIXABAY

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс скликав на четвер засідання Ради національної безпеки, щоб обговорити ситуацію на кордоні з РФ та Білоруссю, а також оцінити політику покарання в умовах гібридної війни.

Джерело: Едгарс Рінкевичс у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Сьогодні я скликав засідання Ради національної безпеки, на порядку денному: політика покарання в умовах гібридної війни, ситуація на східному кордоні та присутність групи Вагнера в Білорусі".

Деталі: Як повідомляє Delfi, латвійський президент висловив невдоволення нинішньою кримінальною політикою щодо осіб, причетних до організації нелегальної міграції, назвавши її занадто м'якою.

Реклама:

Пряма мова: "Ті, хто допомагають, організовують нелегальну міграцію і допомагають режиму Александра Лукашенка, допомагають ворогу. За це можна отримати 30 діб арешту, після чого людина добре відпочиває і продовжує займатися тим, чим займалася раніше. Який сенс вимагати від прикордонників, внутрішніх військ і Національних збройних сил активно захищати кордон, якщо в таких ситуаціях суди і прокуратура дивляться на речі по-іншому?".

Більше деталі: Також він наголосив на необхідності вирішити низку проблем на кордоні з РФ та Білоруссю.

Президент зазначив, що східний кордон можна розділити на три частини: є необлаштована ділянка, є кордон з Росією, який був побудований до 2019 року і відповідає тодішнім уявленням про те, що РФ є більшим фактором ризику, і є кордон з Білоруссю, який був облаштований, щоб зупиняти мігрантів, але сам паркан не захистить від більших провокацій.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Рінкевичса, оснащення східного кордону Латвії датчиками, системами відеоспостереження, а також будівництво стримуючого паркану є пріоритетом.

Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер". Крім того, активізувалися спроби перетину кордону нелегальними мігрантами за сприяння білоруських силовиків. 

Що передувало: 

Теми: ЛатвіяРосіяБілоруськордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНа Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні

Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали

фотоУ Києві прощаються із льотчиком "Джусом"

У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ

інфографікаЗа пів року зросла частка українців, які орієнтуються на тривалу війну

Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР

Усі новини...
Латвія
Латвія скасовує відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі
Латвія може допомогти Україні перевозити зерно залізницею
Спецслужби Латвії виявили заклики приєднатися до "ПВК Вагнер"
Останні новини
14:15
В Уганді вперше судять чоловіка за гомосексуальність: йому загрожує смертна кара
14:04
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
13:58
Найтепліше в Миколаєві: 28 серпня у низці областей зафіксували температурні рекорди
13:56
В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу
13:55
фото На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
13:19
Ізраїльсько-українська драма отримала дві головні нагороди кінофестивалю в Сантьяго
13:15
"Укренерго" зафіксувало новий літній рекорд споживання
13:09
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
12:56
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
12:56
фотоНа Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Усі новини...
Реклама: