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В Латвии созвали Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 10:21
В Латвии созвали Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Беларусью
ФОТО: PIXABAY

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс созвал на четверг заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию на границе с РФ и Беларусью, а также оценить политику наказания в условиях гибридной войны.

Источник: Эдгарс Ринкевичс в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности, на повестке дня: политика наказания в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и присутствие группы Вагнера в Беларуси".

Детали: Как сообщает Delfi, латвийский президент выразил недовольство нынешней уголовной политикой в отношении лиц, причастных к организации нелегальной миграции, назвав ее слишком мягкой.

Прямая речь: "Те, кто помогают, организуют нелегальную миграцию и помогают режиму Александра Лукашенко, помогают врагу. За это можно получить 30 суток ареста, после чего человек хорошо отдыхает и продолжает заниматься тем, чем занимался раньше. Какой смысл требовать от пограничников, внутренних войск и Национальных вооруженных сил активно защищать границу, если в таких ситуациях суды и прокуратура смотрят на вещи по-другому?".

Больше детали: Также он отметил необходимость решить ряд проблем на границе с РФ и Беларусью.

Президент отметил, что восточную границу можно разделить на три части: есть необустроенный участок, есть граница с Россией, которая была построена до 2019 года и соответствует тогдашним представлениям о том, что РФ является большим фактором риска, и есть граница с Беларусью, которая была обустроена, чтобы останавливать мигрантов, но сам забор не защитит от больших провокаций.

По словам Ринкевичса, оснащение восточной границы Латвии датчиками, системами видеонаблюдения, а также строительство сдерживающего забора является приоритетом.

Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК "Вагнер". Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.

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Темы: ЛатвияРосcияБеларусьграница
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