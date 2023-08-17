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Десятки тисяч росіян і тисяча білорусів можуть втратити голос на виборах в Естонії

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 17 серпня 2023, 11:24
Десятки тисяч росіян і тисяча білорусів можуть втратити голос на виборах в Естонії
Вибори в Естонії, архівне фото AFP via Getty Images

У випадку реалізації в Естонії ініціативи про позбавлення права голосу на місцевих виборах громадян країн-агресорів це може торкнутися близько 69 тисяч іноземців. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дані естонського суспільного мовника ERR

Деталі: Станом на травень в естонських реєстрах налічувалося близько 67 700 громадян Росії та 1 052 білорусів з правом голосування на місцевих виборах – сукупно близько 69 тисяч осіб.

У той же час, явка цих громадян традиційно була нижчою, ніж громадян Естонії. Так, на виборах 2021 року загальна явка склала 54,7%, а серед громадян Росії з правом голосу – 42,5%, Білорусі – 49,5%. Відтак голосувати прийшли близько 30 тисяч тих, хто мав таку можливість. 

З 2021 року кількість росіян в Естонії скоротилася на кілька тисяч, і припускають, що до місцевих виборів 2025 року така тенденція продовжиться. 

Передісторія:

Теми: ЕстоніяРосіяБілорусьвибори
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