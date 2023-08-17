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Десятки тысяч россиян и тысяча белорусов могут потерять голос на выборах в Эстонии

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 17 августа 2023, 11:24
Десятки тысяч россиян и тысяча белорусов могут потерять голос на выборах в Эстонии
Выборы в Эстонии, архивное фото AFP via Getty Images

В случае реализации в Эстонии инициативы о лишении права голоса на местных выборах граждан стран-агрессоров это может коснуться порядка 69 тысяч иностранцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на данные эстонского общественного вещателя ERR

Детали: По состоянию на май в эстонских реестрах насчитывалось около 67 700 граждан России и 1052 белорусов с правом голосования на местных выборах – совокупно около 69 тысяч человек.

В то же время явка этих граждан традиционно была ниже, чем граждан Эстонии. Так, на выборах 2021 года общая явка составила 54,7%, а среди граждан России с правом голоса – 42,5%, Беларуси – 49,5%. Поэтому голосовать пришли около 30 тысяч тех, кто имел такую возможность.

С 2021 года количество россиян в Эстонии сократилось на несколько тысяч, и предполагают, что к местным выборам 2025 года такая тенденция продолжится.

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Темы: ЭстонияРосcияБеларусьвиборы
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